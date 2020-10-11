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09:19, 11 октября 2020 года В национальном парке «Орловское полесье» скоро откроется новая экологическая тропа Ее протяженность 820 метров. Она будет предназначена для пеших прогулок.





Новый маршрут называется «Тайна лесных троп». Сотрудники нацпарка очистили территорию от валежника, разработали макет входной группы, информационных стендов и указателей. Как рассказали в «Орловском полесье», на маршруте можно будет познакомиться с растительным и животным миром широколиственных, хвойных и смешанных лесов.





Надежда Невматулина



