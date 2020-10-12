Сегодня на Орловщине возобновляют свою деятельность заградительные посты

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08:19, 12 октября 2020 года
Сегодня на Орловщине возобновляют свою деятельность заградительные постыОни будут работать круглосуточно.
Работать учетно-заградительные посты будут на федеральных трассах, проходящих через Болховский, Ливенский, Мценский, Троснянский и Хотынецкий районы. Контроль возвращается также на железнодорожные вокзалы в Орле и Мценске – там будут действовать аналогичные пункты. На автовокзале областной столицы будет аналогичная ситуация.
Для работы на учетно-заградительных постах оборудуют ФАПы и оснастят проверяющих приборами бесконтактной термометрии. Информация о гражданах с повышенной температурой будет передаваться в поликлиники по месту жительства.
Орловское Информбюро