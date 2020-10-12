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09:20, 12 октября 2020 года Орловцы могут проверить свою грамотность Продолжается регистрация на «Тотальный диктант». В этом году акция впервые пройдет осенью.





Онлайн-марафон начнется 17 октября в 7:30 утра. В этом году будет использован и новый формат #пишемдома. Участник сможет написать диктант специальной ручкой на фирменном бланке и после сдать его на проверку в один из пунктов или проверить самостоятельно.



Будут и офлайн-площадки - более чем в 500 российских городах и в 69 странах мира.



В Орле тотальный диктант пройдет в областной библиотеке имени Бунина. В этом году текст диктанта посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста - Андрей Геласимов.



Подробности – здесь.





Надежда Невматулина



