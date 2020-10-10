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11:46, 10 октября 2020 года

В Орловской области 110 новых заболевших коронавирусом

Всего за период пандемии заразилось 9434 человека.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 октября, борются с болезнью 1824 орловцев.
 
Выздоровело – 7473. Общее количество смертей - 137 случаев.
 
В связи с ухудшением ситуации в Орловской области усиливают контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм. С 12 октября на автомобильных въездах в область вновь начнут работать учётно-заградительные посты. В том числе на железнодорожном и автовокзале.
 
Как предупредил глава региона Андрей Клычков, в структурах с большим количеством людей будут проводиться проверочные мероприятия, и в случае выявленных нарушений будут применяться меры административного воздействия. Это касается общественного транспорта, общественного питания, промышленных предприятий и других сфер деятельности.
 
Орловские учреждения соцобслуживания продлевают закрытый режим до 15 ноября.
 
Особое внимание по-прежнему будет уделяться учреждениям образования. При этом, как отметила руководитель регионального департамента образования Татьяна Крымова, пока нет необходимости досрочного выхода на осенние каникулы, а перевод всех образовательных организаций на дистанционную форму получения образования считается нецелесообразным. В то же время перевести ребёнка на дистанционное обучение можно по заявлению.


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