В Орле за нарушение противоэпидемического режима закрыли кафе

По требованию Роспотребнадзора суд Советского района на три месяца приостановил деятельность кафе «Kitchen&Coffee», расположенного на ул. Ленина.

При проведении проверки сотрудниками Роспотребнадзора установлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима.

В частности не соблюдается дистанция при расстановке столов для посетителей, а персонал кафе не использует средства личной гигиены (маски и перчатки). На входе у посетителей не замеряется температура. Вовремя не проводится санобработка помещения кафе. Ещё одним пунктом нарушений отмечено отсутствие паспорта на эксплуатацию оборудования по обезвреживанию воздуха.



Специалистами Управления составлен протокол об административном правонарушении по статье "нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".