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17:00, 10 октября 2020 года Распространение коронавирусной инфекции по районам Орловской области По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10 октября на Орловщине зарегистрированы 9434 случая заболевания коронавирусом, 4735 - в Орле. 110 новых случаев COVID-19 подтверждены сегодня.





Общее число больных в Орловской области составляет 1824 человека, выздоровели 7473 человека. 137 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.













Орловское Информбюро



