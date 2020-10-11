В Орловской области 119 новых заболевших коронавирусом

Всего за период пандемии заразилось 9553 человека.

Выздоровело – 7490, за сегодня - 17. Общее количество смертей - 137 случаев.

В связи с ухудшением ситуации в Орловской области усиливают контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм. С 12 октября на автомобильных въездах в область вновь начнут работать учётно-заградительные посты . В том числе на железнодорожном и автовокзале.

Как предупредил глава региона Андрей Клычков, в структурах с большим количеством людей будут проводиться проверочные мероприятия, и в случае выявленных нарушений буду применяться меры административного воздействия. Это касается общественного транспорта, общественного питания, промышленных предприятий и других сфер деятельности.

