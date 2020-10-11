В Орловской области 119 новых заболевших коронавирусом

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12:47, 11 октября 2020 года
В Орловской области 119 новых заболевших коронавирусомВсего за период пандемии заразилось 9553 человека.
Выздоровело – 7490, за сегодня - 17. Общее количество смертей - 137 случаев.
В связи с ухудшением ситуации в Орловской области усиливают контроль за соблюдением противоэпидемиологических норм. С 12 октября на автомобильных въездах в область вновь начнут работать учётно-заградительные посты
. В том числе на железнодорожном и автовокзале.
Как предупредил глава региона Андрей Клычков, в структурах с большим количеством людей будут проводиться проверочные мероприятия, и в случае выявленных нарушений буду применяться меры административного воздействия. Это касается общественного транспорта, общественного питания, промышленных предприятий и других сфер деятельности.
Орловское Информбюро