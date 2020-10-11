Сегодня отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Андрей Клычков поздравил тружеников агропромышленного комплекса Орловщины с профессиональным праздником.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса!





Примите мои самые искренние, сердечные поздравления с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Очередной сельскохозяйственный год близится к завершению, и нам еще предстоит подводить его окончательные итоги. Но уже сейчас можно смело говорить о том, что он стал одним из наиболее успешных для аграрного комплекса Орловской области.

Орловщина в очередной раз подтвердила свой высокий статус аграрного, хлебного края России: в закрома родины намолочено свыше четырех миллионов тонн зерновых!

Высокие результаты показывают свекловоды. Огромный потенциал демонстрируют труженики животноводческой отрасли, работники предприятий переработки. Успешно выполняются задачи, определенные национальными проектами, в частности, проектом «Экспорт продукции АПК».

От всей души благодарю вас за эти превосходные результаты, за ваш высочайший профессионализм, ответственность, созидательный труд на родной земле!

Хочу отметить, что всё достигнутое стало итогом общих, совместных усилий – тружеников и специалистов, руководителей АПК и ученых-аграриев, ответственного отечественного бизнеса – наших уважаемых инвесторов. И конечно – большой государственной поддержки всего агропромышленного комплекса.

Впереди у нас – новые планы и задачи. Мы обязаны обеспечить выполнение всех доведенных показателей отраслевых государственных программ, национальных проектов. Особым направлением работы остается комплексное решение вопросов социального развития села, благоустройства территорий, повышение качества жизни тружеников АПК, всех жителей села.

Уважаемые друзья!

Вместе с вами мы обязательно выполним все поставленные задачи.

Еще раз от души поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Новых ярких трудовых свершений!

Губернатор Орловской области



А.Е. Клычков