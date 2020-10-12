Главная » Новости



10:29, 12 октября 2020 года В столкновении «Фольксвагена» и столба пострадали пять человек ДТП произошло накануне в 05:20.





Авария случилась возле дома № 29 «А» по улице Максима Горького. Водитель «Пассата» врезался в световую опору, в результате чего травмы получили пять человек. Самому автолюбителю потребовалась госпитализация, его пассажирам также потребовалась медицинская помощь. Двое молодых людей будут лечиться амбулаторно, одного молодого человека осмотрели в травмпункте и отпустили, еще одну девушку пришлось госпитализировать в отделение реанимации.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получил травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



