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10:33, 12 октября 2020 года В перевернувшейся в Орловской области иномарке пострадала девушка Авария произошла вчера около 04:00.





За рулем «Дэу Нэксии» находилась 32-летняя автолюбительница. На 16 километре дороги Орел – Брянск она потеряла управление машиной и опрокинулась в кювет. С места аварии её доставили в медучреждение и оказали необходимую помощь.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получил травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



