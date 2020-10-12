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10:35, 12 октября 2020 года В Ливнах на перекрестке столкнулись две легковушки ДТП произошло накануне в 16:00.





На пересечении неравнозначных дорог по улицам Курская и Дружбы Народов столкнулись «Форд Фокус» и ВАЗ-2109. В результате столкновения травмы получил 23-летний водитель «девятки», он будет лечиться амбулаторно.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получил травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков



