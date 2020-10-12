Главная » Новости



10:52, 12 октября 2020 года В Орловской области выявлено 112 новых случаев коронавируса Всего за период пандемии заразилось 9665 человек, выздоровело – 7520.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 12 октября, в данный момент борются с болезнью 2008 орловцев.



За сутки COVID-19 победили 30 жителей региона, количество смертей осталось на вчерашней отметке в 137 случаев.



Всего в стране зафиксировано 13592 новых случая заболевания COVID-19, 3793 гражданина выздоровели от болезни, скончались 125 человек.





Артём Ежаков



