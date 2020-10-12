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11:19, 12 октября 2020 года Александр Лялюхин: Тяжелых пациентов стало больше О ситуации с коронавирусной инфекции в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказал главный врач больницы им. С.П. Боткина.





Судя по статистике, больных с COVID стало больше, всего ли хватает для лечения пациентов?



- Безусловно, количество поступающих в стационар людей больше, и это видно по официальной статистике, которая опубликована Роспотребнадзором. На нашей работе это отразилось так, что мы вернулись к работе на два инфекционных корпуса, и теперь у нас лечат пациентов как в главном корпусе, так и в старом инфекционном корпусе, который мы использовали ранее для лечения инфекционных заболеваний.



Средствами защиты, медикаментами, лабораторной диагностикой мы полностью обеспечены. Периодически возникают какие-то перебои, тем более с ростом заболеваемости, потому что возникает большой, а зачастую даже ажиотажный спрос, в том числе на медикаменты, но наша контрактная служба и наша аптека постоянно находятся в поиске всего необходимого для лечения наших пациентов. На данный момент у нас все есть. Больница на сегодняшний день обеспечена достаточно неплохо.



А хватает ли кадров - врачей, медсестер?

- Кадры это всегда проблемный вопрос, и так как есть общий дефицит кадров вообще в здравоохранении, то есть и дефицит кадров в работе ковидных подразделений. Мы это всегда обозначали. У нас в России вообще, и в Орловской области, в частности, очень мало инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Это не только наша проблема, это, к сожалению, проблема общероссийская. Но мы обладаем кадровым резервом. Это те специалисты, которые нам помогали летом, в июне, когда был также рост заболеваемости, и мы работали на два корпуса. В настоящее время мы привлекаем всех - и своих докторов, и других медработников из резерва, обращаемся к ним с просьбой, чтобы они вернулись и многие из них вернулись и вышли на свои рабочие места. В любом случае, для оказания помощи на данный момент в больнице все есть.



Изменилось ли течение COVID за полгода? Может быть, появились новые симптомы, признаки или осложнения?

- Течение ковида изменилось лишь в одном направлении - тяжелых пациентов с тяжелыми поражениями легких стало больше. С чем это связано, мы не знаем. Если вы помните, на заре заболевания мы клали пациентов практически безсимптомных. Сейчас такие пациенты для нас непозволительная роскошь, они лечатся и наблюдаются амбулаторно. Мы кладем в основном пациентов только с тяжелыми пневмониями.



Минздрав давал массу разных рекомендаций для лечения этого заболевания? Научились ли вы в результате его лечить?

- Буквально недавно вышла новая, 8 версия клинических рекомендаций по лечению COVID-19, наши специалисты с ними ознакомились. НО у нас разработан свой локальный протокол на основе предыдущей, седьмой версии. Мы лечим пациентов в строгом соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. Соответственно закупаем препараты для стационарного лечения в соответствии с методическими рекомендациями. А для амбулаторного лечения нас обеспечивают за счет регионального бюджета.



Какие разумные меры предосторожности нужно соблюдать для профилактики COVID-19?

- В период сезонных обострений, а сейчас как раз период воспалительных заболеваний, самое главное избежать переохлаждения, излишних утомлений, недосыпания и всего того, что может резко снизить иммунитет. Стоит применять витамины и минеральные комплексы. И минимизация социальных контактов. Сейчас нет практически серьезных ограничительных мероприятий, которые были вначале эпидемии. Сейчас все открыто - работают школы, учреждения, общепит, это, действительно, жизненная необходимость. Но в быту я бы советовал людям ограничить социальные контакты. Если у меня возникает вопрос пойти или не пойти на какое-то мероприятие с большим количеством людей, я не пойду, а останусь с семьей, с близкими родственниками, с которыми контактирую каждый день. Иногда это позволяет уберечься от болезни. Я желаю всем здоровья, всем беречь себя и близких, никому не болеть и к нам не попадать.



А маски и перчатки нужно носить?

- Маски и перчатки носить нужно. Так считает Роспотребнадзор. На улице, наверное, меньше от этого пользы. Но если мы добьемся, чтобы люди носили их хотя бы в помещениях и в общественном транспорте, то это будет уже замечательно.





Елена Литинская



