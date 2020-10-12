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11:37, 12 октября 2020 года Фельдшерско-акушерские пункты в Орловской области готовы к работе Документацию о вводе в эксплуатацию получили 10 ФАПов.





Речь идет о трех медучреждениях в Покровском районе, двух в Верховском и двух в Новодеревеньковском. Также акты ввода в эксплуатацию получили объекты в Знаменском, Кромском и Ливенском районах. Как сообщает пресс – служба губернатора, в данный момент одобренные ФАПы подключаются к коммуникациям и благоустраиваются.





Артём Ежаков



