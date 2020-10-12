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11:39, 12 октября 2020 года В Орловской области взялись за немаркированные обувь и сигареты Средства идентификации на этих продуктах обязательны.





Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили почти 7000 единиц табачной продукции. Из этого количество 1731 единица не соответствовала необходимым требованиям. Продукция изъята и арестована. Ущерб составил 138,5 тысяч рублей



Что касается маркировки обувных товаров, то их проверили 2655 единиц, из которых противоправными оказали 189 единиц стоимостью 275,5 тысяч рублей.



В отношении нарушителей были применены меры административного характера – сообщает пресс-служба регионального Роспортебнадзора.





Артём Ежаков



