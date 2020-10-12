Главная » Новости



12:00, 12 октября 2020 года Орловец попал под статьи за 50 граммов «синтетики» Выявить наркопреступление смогли благодаря оперативной информации.





Полицейские располагали данными, что пассажир «Лады Калины» может быть замешан в нарушении закона. Оперативники установили, что 23-летний мужчина забрал из тайника в Знаменском лесопарке сверток с неизвестным веществом, похожим на наркотическое – в это время его и задержали силовики.



В багажнике отечественной легковушки нашлись весы, упаковочный материал и пакеты для фасовки.

По результатам проверки найденное вещество оказалось синтетическим наркотиком весом в 49,64 грамма.



Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина задержан.





Артём Ежаков



