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12:00, 12 октября 2020 года

Орловец попал под статьи за 50 граммов «синтетики»

Выявить наркопреступление смогли благодаря оперативной информации.


Полицейские располагали данными, что пассажир «Лады Калины» может быть замешан в нарушении закона. Оперативники установили, что 23-летний мужчина забрал из тайника в Знаменском лесопарке сверток с неизвестным веществом, похожим на наркотическое – в это время его и задержали силовики.

В багажнике отечественной легковушки нашлись весы, упаковочный материал и пакеты для фасовки.
По результатам проверки найденное вещество оказалось синтетическим наркотиком весом в 49,64 грамма.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина задержан.


Артём Ежаков
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