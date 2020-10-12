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12:21, 12 октября 2020 года

Взносы в орловские внебюджетные фонды демонстрируют рост

Статистика дана с января по октябрь этого года.


Всего во внебюджетные фонды орловцы перевели 8 миллиардов 700 миллионов рублей страховых взносов – на 217,3 миллионов больше, чем за аналогичный отрезок в прошлом году.

Больше всего отчислялось в ПФ РФ – 6,4 миллиардов рублей, объем сборов вырос почти на 154 миллиона. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования получил более 1,5 миллиардов рублей поступлений – на 72,8 миллиона больше. Фонд социального страхования собрал 774,5 миллиона – здесь сборы на 1,2% меньше, чем в прошлом году – сообщает пресс-служба ФНС.


Артём Ежаков
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