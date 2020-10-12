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12:22, 12 октября 2020 года В Орле количество больных коронавирусом стремится к пяти тысячам Карта распространения по территории Орловской области





В настоящее время COVID-19 подтвержден у 4879 жителей Орла, 1111 зараженных – в Орловском районе, 670 – в городе Мценске и Мценском районе, 504 – в Ливнах, 315 – в Урицком районе, 278 – в Болховском районе, 207 − в Ливенском районе, 165 – в Дмитровском районе, 141 – в Новодеревеньковском районе, 123 – в Свердловском районе, 117 – в Хотынецком районе, 115 – в Кромском районе, 111 – в Покровском районе, 109 – в Малоархангельском районе, 107 – в Залегощнском районе, 94 − в Верховском районе, 89 – в Колпнянском районе, 83 – в Новосильском районе, 79 – в Должанском районе, 76 – в Глазуновском районе, 72 – в Шаблыкинском районе, 69 – в Знаменском районе, 52 – в Троснянском районе, 41 – в Сосковском районе, 33 − в Краснозоренском районе, 25 – в Корсаковском районе, сообщает пресс-служба областного правительства.



В Орловской области на сегодня выявлено 112 новых случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 13592 новых случая заболевания COVID-19.











Артём Ежаков



