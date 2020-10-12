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12:53, 12 октября 2020 года Подрядчик получил больше полутора миллиардов на орловские дороги Речь идет о ГУП ОО «Дорожная служба».





Как отметил директор предприятия Сергей Музалев: «В 2020 году «Дорожной службой» заключено 118 контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на общую сумму 1 млрд 562 млн рублей, что на 66 млн рублей больше, чем в 2019 году».



Не забывают и о будущем – на следующий год предприятием уже заключено 10 контрактов на сумму чуть больше 38 миллионов рублей. Соглашение подразумевает ремонт автодорог местного значения.



В этом году крупным проектом подрядчика стала реставрация дорог Ливны - Русский Брод - Верховье и Залегощь - Красное общей протяженностью 16,4 километров. Объекты относились к нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В данный момент предприятие активно готовится к зимовке – закупается пескосоляная смесь и чинится спецтехника. По плану работы завершатся к 1 ноября.





Артём Ежаков



