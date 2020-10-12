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12:56, 12 октября 2020 года В Орловской области обсудили мусор На сегодняшнем совещании региональной администрации поговорили о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.





Для функционирования новой системы обращения с ТКО, введеной на Орловщине два года назад, в эксплуатацию ввели в работу 4 мусоросортировочных комплекса, суммарно перерабатывающих 320 тысяч тонн отходов в год.



На данный момент область обеспечена 5016 контейнерными площадками с 9179 контейнерами и 330 бункерами – всего таких площадок нужно 5230. В Орле для накопления ТКО в этом году в общественных местах разместили 70 контейнеров для сбора «сухих» отходов.



И, тем не менее, проблемы и задачи остаются. Необходимо увеличивать охват юрлиц для избавления от нелегальных перевозчиков мусора, произвести проверку существующих соглашений и изучить указанные в них объемы отходов. Также требуется полная ревизия мест накопления ТКО и усиление контроля регионального оператора за перевозчиками – сообщает областная администрация.





Артём Ежаков



