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12:58, 12 октября 2020 года Орловщине удалось получить почти 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна Слова благодарности и поздравления в адрес сотрудников сельского хозяйства звучали сегодня в администрации области.





Большое официальное торжество запланировано на пятницу, оно пройдёт в Ливенском районе. Сегодня на аппаратном совещании отметили вклад орловских аграриев в продовольственную корзину России. Обещают, что рекорд прошлого года будет побит. При этом уборка продолжается - практически завершена уборка гречихи, еще собирают сою, подсолнечник и сахарную свеклу. Параллельно аграрии ведут работы по севу озимых культур.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по экономике и финансам: «Свой профессиональный праздник труженики села встречают на подъеме. В целом уже получено почти 3 миллиона 800 тысяч тонн зерна - это значительно выше показателей прошлого года. При этом уборка кукурузы только началась. За это особые слова благодарности нашим труженикам сельского хозяйства».





Анна Вайсергисер



