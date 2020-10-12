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12:59, 12 октября 2020 года В Свердловском районе Орловщины отметили День работников сельского хозяйства Несмотря на сложное лето, в регионе смогли получить отличный урожай.





Свердловский район - край аграрный. Здесь всегда сеяли и растили хлеб. Любовь и уважение к крестьянскому труду передавали из поколения в поколение. Сегодня район входит в пятерку передовиков по производству зерновых.

Сергей Гостев, начальник управления сельского хозяйства администрации Свердловского района: «В прошлом году у нас было намолочено 219 тысяч тонн зерновых, и мы считали, что это очень много. Однако в этом году уже 233 тонны, и предстоит еще убрать 2 300 гектаров кукурузы». Сегодня на территории района работает более 70 крестьянско-фермерских хозяйств, свыше десятка крупных сельхозпредприятий. Практически все получили хорошие урожаи.

Сергей Борзёнков, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК: «Фермерские хозяйства произвели 80 тысяч тонн зерна, только фермерские. Великолепно. Решаются социальные вопросы. Построен сквер имени Жадова, он построен по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», сегодня - комплексное развитие. В данном районе по этой программе 11 объектов в этом году строится». В этом году из-за угрозы распространения коронавируса праздник отмечали на свежем воздухе. Но от этого мероприятие только выиграло. Его участником смог стать каждый. На площади, возле обновленного сквера Жадова места хватило всем. Пока творческие коллективы создавали настроение, гости знакомились с современной техникой, которая сегодня трудится на полях района, а также можно было увидеть продукцию, производимую в районе, и работы народных умельцев.



На празднике отметили лучших тружеников района. Они получили почетные грамоты и благодарности, а также сборник стихов известной орловской поэтессы и писательницы Татьяны Грибановой с личной подписью.



Виктор Рожков, глава Свердловского района: «Для всех работников сельского хозяйства это самый благоприятный год за всю историю - они будут жить, будут развиваться, соответственно развиваться будет и наш Свердловский район». Более ста тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности были отмечены официальными наградами. Подарком для всех жителей района стал большой праздничный концерт и красочный салют.





Оксана Гранн



