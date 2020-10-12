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13:07, 12 октября 2020 года

Орловских продавцов проверили на умение определить фальшивую купюру

Специализированный рейд провели сотрудники БЭП при помощи общественников. Тест на знание признаков защиты банковских билетов прошли не все.


Как отмечают в УМВД, причины проверять бдительность продавцов у полицейских есть, и весьма веские. За 9 месяцев текущего года на территории Орловской области выявлено 106 фактов сбыта поддельных купюр, основную массу которых составляют купюры номиналом 5000 рублей. Кроме того, растет не только количество подделок, но и их качество.

В этом году контрольно-профилактическими мероприятиями полиции было охвачено свыше 600 торговых точек, и такие рейды будут продолжаться.


Иван Суверин при содействии пресс-службы УМВД
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