Орловских продавцов проверили на умение определить фальшивую купюру

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13:07, 12 октября 2020 года
Орловских продавцов проверили на умение определить фальшивую купюруСпециализированный рейд провели сотрудники БЭП при помощи общественников. Тест на знание признаков защиты банковских билетов прошли не все.
Как отмечают в УМВД, причины проверять бдительность продавцов у полицейских есть, и весьма веские. За 9 месяцев текущего года на территории Орловской области выявлено 106 фактов сбыта поддельных купюр, основную массу которых составляют купюры номиналом 5000 рублей. Кроме того, растет не только количество подделок, но и их качество.
В этом году контрольно-профилактическими мероприятиями полиции было охвачено свыше 600 торговых точек, и такие рейды будут продолжаться.
Иван Суверин при содействии пресс-службы УМВД