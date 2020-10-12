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14:52, 12 октября 2020 года В Орле перед судом предстанет экс-глава Регионального фонда капремонта Вместе с ним на скамье подсудимых оказались два представителя строительного подрядчика.





Как считает следствие, между фондом и ООО «Москомреставрация» был заключен ряд соглашений в 2016-2017 годах, которые предполагали ремонт в многоквартирных домах в Орле и Ливнах. Работы не были доведены до конца, а их стоимость на бумаге была сильно завышена. Бывший руководитель фонда закрыл глаза на нарушения, и за невоспрепятствование заключению договоров взял четверть от их стоимости. Всего преступным путем он заработал более 36 миллионов рублей, а подрядчик похитил из фонда более 28 миллионов.



Теперь подсудимые обвиняются пособничестве в совершении мошенничества, мошенничестве и коммерческом подкупе в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено, вместе с обвинением оно передано городской Советский районный суд – отмечено в сообщении областной прокуратуры.





Артём Ежаков



