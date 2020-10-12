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15:37, 12 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 112 новых случаев за сутки. Сейчас с коронавирусом борются больше 2 тысяч орловцев.



- Лидер подделки - пятитысячная банкнота. В этом году в регионе зафиксировано 106 случаев сбыта поддельных купюр.



- От желудей, собранных школьниками, и саженцев, выращенных в местном хозяйстве, - к дубовой роще. Залегощенцы сохраняют лес для своих детей.



- На Орловщине уже получено почти 3 млн 800 тыс тонн зерна. Работники сельского хозяйства получают поздравления с профессиональным праздником.



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