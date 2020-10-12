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15:18, 12 октября 2020 года Орловские приставы взыскали с виновника аварии 700 тысяч рублей Пришлось применять жесткие меры.





Сумма в 700 тысяч рублей являлась компенсацией морального вреда, которую виновник ДТП должен был выплатить второму участнику аварии, пострадавшему в инциденте. Её размер установил суд.



Приставам пришлось взимать ее с помощью ряда операций – обращением взыскания на деньги с расчетных счетов должника, ограничением его выезда за границу и управления автомобилями.



Эти меры возымели эффект – вся сумма была погашена мужчиной полностью, сообщает пресс-служба регионального УФССП.





Артём Ежаков



