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15:21, 12 октября 2020 года Орловская область повышает инвестиционную активность Регион вошел в тридцатку лучших по этому показателю.





Как сообщает сайт областного правительства, ссылаясь на исследование делового журнала «Инвест-Форсайт», Орловщина стала 27 в рейтинге «Инвестиционной активности регионов». Его основой становятся новости о запускаемых и реализуемых в областях страны инвестиционных проектах. В прошлом исследовании регион находился на 35 строчке рейтинга.





Артём Ежаков



