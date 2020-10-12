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15:43, 12 октября 2020 года

На Орловщине на месте памятника Ленину возводят церковь

Строительство ведется уже девять лет.


В поселке Сахзавод Ливенского района Орловской области завершается строительство храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. А все это время православные верующие посещали молитвенный дом, который был организован в одноэтажном здании бывшей аптеки.

За строительством храма неусыпно следит его настоятель отец Роман. Именно он вовремя заметил, что подрядчик, делавший кровлю, выбрал некачественные материалы. Пришлось переделывать и купола, а их - 12. По проекту церковь рассчитана на 350 прихожан. Возводят ее на площади Ленина, когда-то давно здесь принимали в пионеры.

Роман Куманский, настоятель храма Святого апостола Андрея Первозванного: «Здесь стоял памятник Ленину. И в 2011 году, когда приезжал сюда к нам отец Илий, возник вопрос, где строить храм. Есть места и более спокойные, но отец Илий сказал, что вот именно здесь. Он же и указал, в честь кого должен быть храм».

Андрей Первозванный - один из двенадцати апостолов. В Орловской области храм с его именем - единственный.

Уже согласован проект иконостаса, привезти его обещают в январе следующего года.

А памятник вождю пролетариата, на месте которого и стоит церковь, обрел новое место. Его установили около дома культуры. Жители поселка, а их около трех тысяч, решение одобрили.

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Анна Вайсергисер
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