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16:57, 12 октября 2020 года Ремонт больницы Боткина в Орле обойдется в 3 миллиона рублей Распоряжение о выделении денег из областного бюджета подписал глава региона Андрей Клычков.





В медучреждении обновят стены, полы, двери и окна, а также займутся электрикой и сантехникой.



Основной упор будет сделан на входной группе. Ремонту подлежит вестибюль, регистратура, места ожидания и гардероб. В больнице появится свой детский уголок – сообщает пресс-служба областного правительства.





Артём Ежаков



