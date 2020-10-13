Ремонт больницы Боткина в Орле обойдется в 3 миллиона рублей

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16:57, 12 октября 2020 года
Ремонт больницы Боткина в Орле обойдется в 3 миллиона рублейРаспоряжение о выделении денег из областного бюджета подписал глава региона Андрей Клычков.
В медучреждении обновят стены, полы, двери и окна, а также займутся электрикой и сантехникой.
Основной упор будет сделан на входной группе. Ремонту подлежит вестибюль, регистратура, места ожидания и гардероб. В больнице появится свой детский уголок – сообщает пресс-служба областного правительства.
Артём Ежаков