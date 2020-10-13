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16:59, 12 октября 2020 года

Сегодня на границах Орловской области развернулись учётно-заградительные посты

Они размещены на пяти федеральных трассах. Корреспондент ГТРК «Орел» побывал на одном из них.


Теперь все, кто въезжает в регион, проходят термометрию и берутся под контроль. Напомним, ограничения на въезд ввёл региональный штаб на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Суточные показатели приблизились к пиковым весенним значениям. Посты на въездах в область уже работали с 2 апреля по 11 июня. Через них прошло более 120 тысяч человек, у двухсот - было выявлено повышение температуры, десятки госпитализированы. С 12 октября учётно-заградительные посты на границы региона вернулись. Единственное отличие от весеннего периода работы - это люди в халатах. Тогда это были медики, теперь сотрудники бюджетных районных учреждений. Они подменяют медиков, пройдя обучение. Принцип работы прежний - все - и водители, и пассажиры проходят термометрию, оставляют контактные данные и сообщают о месте пребывания в регионе. Если есть симптомы коронавирусной инфекции - человека берут под особый контроль.

Екатерина Гусева, сотрудник бригады учётно-заградительного поста: «Если человеку не крайне важна поездка - куда он движется, мы будем рекомендовать ему развернуться обратно домой, если совершенно состояние, угрожающее жизни и так далее, будем вызывать экипаж скорой помощи».

Учётно-заградительные посты развернулись на пяти федеральных автотрассах - в районах, граничащих с другими регионами, - Болхов, Ливны, Мценск, Тросна и Хотынец. Весной и летом через них прошло больше 125 тысяч человек. Автолюбители к вернувшимся ограничениям на въезд в область, хоть и оказались не готовы, отнеслись с пониманием.

Также посты термоконтроля вновь заработали на железнодорожных вокзалах в Орле, Мценске и Змиёвке и на автовокзале в областном центре.


Антон Киселёв
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