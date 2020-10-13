На Орловщине дали старт региональному этапу национального чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В нем соревнуются люди с ограниченными возможностями.

Открытие регионального отборочного этапа VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» прошло в онлайн-режиме. С приветственным словом к организаторам, экспертам и участникам обратился первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Дмитрий Глушко, первый заместитель министра просвещения РФ: «Все это не только соревнования, но и отличная возможность для совершенствования своих профессиональных умений и навыков, повышения самооценки и уверенности в собственных способностях, возможность заявить о себе как о профессионале, несмотря не на что».

В состав международной федерации «Абилимпикс» входят 46 стран, и соревнования проходят более чем по 50 компетенциям. В Орле будут соревноваться по 17 из них. В ближайшие три дня них примут участие 90 человек.