Главная » Новости



18:20, 12 октября 2020 года Сегодня в Кромском районе в последний путь проводили офицера Красной армии Он погиб в ходе наступательной операции по освобождению Орла. Так получилось, что предать останки героя земле смогли только этой осенью. Почти год ушел на поиски родственников, которые, увы, так пока и не найдены.





Офицер, капитан, уроженец города Кирова Петр Васильевич Кузнецов нашел последний покой в деревне Кутафино, в братской могиле. Он погиб 7 августа 1943 года в боях за деревню Лешня. О том, какие бои шли за маленькие населенные пункты Кромского района, помнят все старожилы. Петра Васильевича Кузнецова похоронили сразу после боя, прямо в воронке от снаряда, в огороде одного из местных жителей. Его сын и рассказал поисковикам о могиле, он же назвал и имя капитана, которое запомнили и передавали из поколения в поколение. В том, что это именно Кузнецов, поисковиков убедили архивные данные. Капитану-связисту было всего 33 года. В Кирове, откуда он был призван, осталась его жена. Розыску родственников поисковики посвятили целый год, но пока так никто и не нашелся. За Кутафино, где состоялось захоронение, и Лешню сражались бойцы 202-й и 211-й стрелковых дивизий. 19 населенных пунктов в границах Кромского района освободили за восемь дней. Но почти в каждом из них осталась братская могила. Так, в братской могиле Кутафинского сельского поселения захоронено 489 человек. Сегодня по православному обычаю состоялось отпевание капитана Кузнецова. Со всеми воинскими почестями его останки были преданы земле, за которую он и отдал свою жизнь, навсегда оставшись здесь. Он один из тысяч защитников Родины, и мы теперь знаем его имя. В год юбилея Победы на Орловщине провели три этапа «Вахты Памяти». На сегодняшний день поднято 453 человека, из них 19 установлены по именным вещам и 108 человек установлено списочно. Третий этап «Вахты Памяти» продлится до 1 ноября. Каждый из участников поискового движения спустя 75 лет после Победы бьется за то, чтобы на Орловщине не осталось безымянных могил тех, кто тут сражался.



Читайте также: В Мценском районе состоялось захоронение останков бойцов Красной армии



В Мценском районе поисковики начали новую экспедицию



Орловщина отметила полувековой юбилей Кривцовского мемориала





Эва Стасюлевич



