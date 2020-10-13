Орловские аграрии отчитались об уборке зерновых

Урожай в этом году больше прошлогоднего более чем на 12%.

В количественном эквиваленте урожайность зерновых составила чуть больше 420 тысяч тонн при средней урожайности в 44,7 центнеров с гектара, а общий намолот составляет порядка 4 миллионов.



Полностью убраны озимые зерновые, почти собраны яровые зерновые и зернобобовые культуры, гречиха и соя.



Аграрии выкопали почти весь картофель – его урожай на данный момент составляет 55,3 тысячи тонн клубней, с гектара в среднем его собирают в количестве 294,2 центнеров – сообщает сайт областного правительства.