Видеоролик орловских школьников занял первое место в конкурсе Минпросвещения России «Школа в радость»

Проект, объединивший свыше трёх тысяч российских школьников, стартовал 1 сентября.

Во время акции школьники снимали короткие видеоролики, в которых рассказывали, почему начало учебного года – это радостное и долгожданное событие. По итогам акции десять участников отмечены дипломами, а трое из них стали призёрами.

Первое место заняла гимназия № 16 г. Орла.

На втором месте – школа № 8 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;

Третье место заняла школа № 3 г. Харабали, Астраханская область.

15 лучших работ войдут в итоговый ролик акции и будут опубликованы в официальных аккаунтах Министерства просвещения РФ в социальных сетях, сообщает информационный портал Орловской области.