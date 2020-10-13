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07:27, 13 октября 2020 года

Видеоролик орловских школьников занял первое место в конкурсе Минпросвещения России «Школа в радость»

Проект, объединивший свыше трёх тысяч российских школьников, стартовал 1 сентября.


Во время акции школьники снимали короткие видеоролики, в которых рассказывали, почему начало учебного года – это радостное и долгожданное событие. По итогам акции десять участников отмечены дипломами, а трое из них стали призёрами.
 
  • Первое место заняла гимназия № 16 г. Орла.
  • На втором месте – школа № 8 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;
  • Третье место заняла школа № 3 г. Харабали, Астраханская область.
 
15 лучших работ войдут в итоговый ролик акции и будут опубликованы в официальных аккаунтах Министерства просвещения РФ в социальных сетях, сообщает информационный портал Орловской области.
 
Посмотреть видеоролик школьников гимназии № 16 г. Орла можно в соцсети ВКонтакте



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