Главная » Новости



08:31, 13 октября 2020 года Орловский гонщик Леонид Панфилов - вице-чемпион Российских кольцевых гонок За все этапы соревнований ему впервые удалось подняться на высшую ступень пьедестала. До этого орловский гонщик брал только серебро и бронзу.





В первой гонке в классе «Туринг-Лайт» Леонид Панфилов финишировал первым, а по итогам второй - занял пятое место. В результате дебютант серии стал вторым в итоговом протоколе. Напомним, соревнования проходили в столице Чеченской республики, городе Грозный.





Орловское Информбюро



