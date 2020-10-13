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09:35, 13 октября 2020 года

Елена Камеш: «Контингент стал тяжелее, но я боюсь, что это еще не весь пик»

Об ухудшающейся ковид-обстановке в Орловской области в интервью корреспонденту ГТРК «Орел» рассказала заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Семашко Елена Дмитриевна Камеш.


Мы видим по сводкам, что COVID растет. Чувствуется ли это в вашем отделении, и насколько изменилась ситуация? 

- Обстановка у нас, к сожалению, ухудшилась, больных поступает гораздо больше, чем было в августе, мы заполнены почти на сто процентов. Поступают в основном тяжелые больные, с сопутствующей тяжелой патологией. Тяжелее стало. Заметно тяжелее работать. 

Изменились ли больные - они стали тяжелее, легче, или, может быть, изменилось их состояние? 

- В основном сейчас, конечно, пожилые идут люди, с тяжелой сопутствующей патологией. В принципе, мало чем изменилась картина, болезнь так же протекает тяжело. Как правило, двухстороннее поражение, порой субтотальное поражение. Все требуют кислородотерапии, некоторые и искусственной вентиляции легких. Контингент стал тяжелее, но я боюсь, что это еще не весь пик. 

А кто самые тяжелые больные? У кого риск летального исхода? 

- Очень внимательно нужно относиться к больным с сахарным диабетом и ожирением. К сожалению, эти болезни у тех, кто заражается ковидом, протекают очень тяжело. И если ваши родные страдают сахарным диабетом, ожирением, тяжелой ишемической болезнью сердца, то будьте к ним внимательны - измерьте температуру, если они остались лежать в постели, скорее всего, к этим заболеваниям присоединилась инфекция. И лечить таких больных нужно сразу же, лечить активно, и при ухудшении обязательна госпитализация. 

Говорят, вирус мутирует. Наблюдаете ли вы это у себя на практике в отделении? 

- Пока не наблюдали. Картина та же. Болезнь непредсказуема. Порой добиваемся какого-то эффекта, и внезапно может наступить ухудшение, то есть цикличность у болезни присутствует. 

Напомните, пожалуйста, какие у COVID-19 симптомы, и в каком случае нужно вызывать врача, а в каком - скорую помощь? 

- Если у вас повысилась температура, появился кашель, насморк, то обязательно нужно вызвать врача на дом. Если появилась одышка, то вызывайте сразу скорую помощь. 

Высокая температура свойственна и ОРВИ, и COVID-19. Насморк тоже - и там, и там. Как не перепутать? 

- Если брать не просто ОРВИ, а грипп, то там все быстро протекает - поднимается высокая температура, через шесть часов человек чувствует себя гораздо хуже, и пневмония развивается где-то на третий-пятый день. При ковидной пневмонии, как правило, это седьмые-восьмые сутки, то есть более постепенное начало. Если появились симптомы ОРВИ, противовирусные препараты нужно принимать в первый же день. 

Вы знакомы с COVID-19 уже более полугода. Можете ли вы сказать, что знаете, как лечить эту болезнь? 

- Сейчас мы, в принципе, научились лечить это заболевание и знаем, что от него ожидать. Лекарства в больнице есть, медперсонал снабжен средствами защиты, то есть в этом мы не нуждаемся. Единственный минус - в больнице не хватает мест, и больница все загружается. Поэтому призываю всех: берегите себя, соблюдайте все правила гигиены, чтобы у нас было меньше работы и вы были здоровы. 

Что бы вы могли посоветовать орловцам в этот сложный период? 

- Прежде всего, нужно подумать о себе. Не думайте, что инфекция может пройти мимо и вас не коснуться. Нужно поберечь себя и своих родных, особенно пожилых, не приходите к ним часто, не приближайтесь близко, мойте руки и носите маску.



Елена Литинская
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