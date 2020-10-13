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20:02, 12 октября 2020 года

Андрей Клычков заболел коронавирусом

Об этом губернатор Орловской области сообщил во время прямого эфира в Instagram.


Андрей Клычков также сообщил, что болеет и его семья. Сейчас он находится на самоизоляции. В связи с этим, прямой эфир он провёл из дома.

Андрей Клычков: «Я собираюсь с ним побороться. Симптомы: температура, головная боль, обоняние в норме. У членов семьи также. Надеюсь, что пройдет все спокойно и дома».
 
При этом глава региона отметил, что делал все возможное, носил маску, обрабатывал руки. Но при этом было большое количество мероприятий, которые невозможно было отменить.

Глава региона также сообщил, что будет осуществлять свою деятельность в дистанционном режиме. 
Андрей Клычков: «У меня нет возможности 14 дней находиться на самоизоляции. Поэтому на четверг намечено совещание с главами районов и региональный штаб. Я надеюсь, что мне хватит состояния здоровья, чтобы все это проводить».



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