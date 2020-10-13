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20:52, 12 октября 2020 года В Орловской области 760 привозных случаев коронавирусной инфекции Об это сообщил Андрей Клычков в прямом эфире в Instagram.





Андрей Клычков: «Из-за границы и с карантинных территорий у нас добавилось за неделю 760 человек. И за эту же неделю мы сняли 1182 человека». Глава региона также отметил, что на ИВЛ в стационарах находятся в больнице им. Семашко четыре человека и больнице им. Боткина два человека. В стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 469 человек.





Орловское Информбюро



