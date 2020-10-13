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20:57, 12 октября 2020 года
Андрей Клычков: «Ставим задачу наращивать количество коек для коронавирусных больных»Как сообщил глава Орловской области, в лечебных заведениях региона занято 983 койки, 34 – свободны.
Андрей Клычков: «Действительно есть серьезная сложность, которую мы для себя видим, и ставим задачу увеличивать, наращивать койки в гораздо большем объеме, чем это было весной. Сейчас большой объем госпитализации. Госпитализация сейчас нужна людям, у кого тяжелое течение».
Как отметил Андрей Клычков, у которого также выявили коронавирусную инфекцию
, он лечится дома и надеется, что не займет койку в стационаре и не будет отрывать врачей от их работы.
Орловское Информбюро