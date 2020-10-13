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21:47, 12 октября 2020 года Андрей Клычков: «За истекшую неделю диагноз «коронавирус» был поставлен 80 детям» О ситуации с заболевшими детьми сегодня рассказал глава Орловской области в прямом эфире в Instagram.





Андрей Клычков: «Всего за весь период в инфекционном корпусе НКМЦ им. Круглой получали лечение 145 детей. За истекшую неделю диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 80 детям, госпитализировано 10, 10 - выписано. По состоянию на 12 октября, 106 детей находятся в амбулаторных условиях с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». По образовательным организациям ситуация выглядит следующим образом: из 359 школ, в которых обучаются 76 386 детей, полностью закрыта одна школа, в 30 школах закрыто 57 классов. По коронавирусу 75 детей – во всех школах области. По ОРВИ и гриппу – 4641 ребенок. Что касается дошкольных образовательных организаций: 296 садов в области, два закрыты полностью, закрыты две группы в двух садах, и одна группа при школе также закрыта на карантин. Детей с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 9, с ОРВИ – 1444».





Орловское Информбюро



