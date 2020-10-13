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21:55, 12 октября 2020 года Губернатор Орловской области назвал введение заградпостов вынужденной мерой С 12 октября на границах региона возобновлена работа учетно-заградительных постов.





Андрей Клычков: «Много было дискуссий о том, вводить ли в Орловской области учетно-заградительные посты. Я считаю, что это не просто вынужденная мера. Эта мера позволила нам весной почти две сотни людей с диагнозом «коронавирусная инфекция», с симптомами выявить и в дальнейшем проводить работу с ними. Безусловно, не всех мы там могли поймать, и не ставили такую задачу. Но сегодня это возможность выявить на ранней стадии тех, у кого есть температура. Поэтому я прошу с пониманием относиться к тому, что будут пробки. Они не будут многочасовыми. Сейчас система уже отработана. И никаких запретов на въезд в область у нас, безусловно, нет».



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Орловское Информбюро



