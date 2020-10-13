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22:25, 12 октября 2020 года Андрей Клычков: школы, детсады и вузы закрывать нет необходимости Однако глава Орловской области отметил, что в целом ситуация в регионе разворачивается непросто.





Андрей Клычков: «Неоднократно обсуждали с инфекционистами – на сегодняшний день смысла никакого нет. Я вам как обычный человек поясню. Во-первых, те родители, которые не желают водить детей в школу, могут их оставить дома. Для этого организовано дистанционное обучение на базе 37-го лицея, уроки для всех параллелей, начиная от начальных классов, заканчивая старшими.



Второй момент: закрыть школы, закрыть все институты – где все эти дети будут? Они окажутся в незакрытом ГРИННе, в других торговых центрах, на улице. Тогда какой смысл во всем этом процессе? Здесь есть хотя бы термоконтроль утренний, есть возможность выявлять все на более ранней стадии. Поэтому на сегодняшний день у меня позиция очень простая, с одной стороны. С другой стороны, - сложная. Вводить повторный карантинный режим для нашей экономики – это будет смертельно для самой экономики. Но мы будем проводить дополнительные проверки».





Орловское Информбюро



