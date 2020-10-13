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22:32, 12 октября 2020 года Андрей Клычков: «Нет ничего более простого, чем надеть маску и перчатки» Во время прямого эфира в сети Instagram глава региона в очередной раз уговаривал орловцев соблюдать меры безопасности.





Андрей Клычков: «Дорогие друзья! Еще раз поясню очень коротко по принципиальным вопросам. У меня есть большое желание не вводить ограничительные мероприятия на территории региона, чтобы то, что нам пришлось пережить весной этого года, не повторилось. Но чтобы это не повторилось, надо сохранять все мер безопасности. Это касается и предпринимателей, это касается и простых людей. Нет ничего более простого, чем надеть маску и перчатки, когда вы едете на работу или просто находитесь в каком-то общественном месте. Сейчас это уже стало нормальным – никто на вас уже и пальцем не покажет, а самое главное, что сможете хоть на какой-то процент обезопасить себя. Мы предпринимаем меры, для того чтобы было достаточно коечного фонда, для того чтобы врачи справлялись с тем напором больных, которые есть сегодня. Безусловно, сложности есть, но они, наверное, не то чтобы ожидаемы, они в нынешней ситуации понятны. Будем стараться их преодолевать». Заболевший коронавирусом губернатор пообещал орловцам реагировать на все их обращения при дистанционной работе. Также глава региона пообещал сообщать о состоянии своего здоровья.



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Орловское Информбюро



