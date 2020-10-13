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10:47, 13 октября 2020 года В Орловской области выявлено 110 новых случаев коронавируса Всего за период пандемии заразилось 9775 человек, выздоровело – 7575.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 октября, в данный момент борются с болезнью 2061 человек.



Количество смертей достигло 139 случаев.



Всего в стране зафиксировано 13868 новых случаев заболевания COVID-19, 7550 гражданина выздоровели от болезни, скончались 224 человек.





Орловское Информбюро



