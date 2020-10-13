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10:50, 13 октября 2020 года В Орловской области организациям рекомендовано возобновить дистанционное оказание услуг гражданам Рекомендации озвучил региональный штаб.





Организациям, оказывающим услуги гражданам, с целью минимизации контактов среди посетителей, рекомендовано возобновить дистанционное оказание услуг.



Речь идет о медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания населения, многофункциональных центрах по оказанию государственных услуг, банковских организациях, организациях коммунального обслуживания населения.



Рекомендовано организовать оказание услуг по предварительной записи, с интервалом между приемами посетителей.



При отсутствии возможности оказания услуг дистанционным способом рекомендуется принять меры по организации приема граждан с соблюдением норм социального дистанцирования, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



