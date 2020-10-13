вторник 13.10.2020 12:46:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:02, 13 октября 2020 года

Сотрудница орловской полиции стала победителем в легкоатлетическом забеге на дистанции 10 километров

Состязание под названием «Золотой Орёл» объединило порядка ста участников, среди которых были не только орловцы, но и гости из других регионов.


На дистанции 10 километров среди женщин лучшей стала старший лейтенант полиции Кристина Маркина, инструктор группы по работе с личным составом ОБОКПО УМВД России по г. Орлу. Десятикилометровый забег девушка прошла за лучшее среди женщин время – 49 минут 24 секунды, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Это не первая победа Кристины - в феврале этого года она завоевала серебряную медаль в ночной лыжной гонке. Ещё раньше, осенью прошлого года, сотрудница орловской полиции завоевала серебряную медаль на 15-километровой дистанции по трейлраннингу, пройдя сложнейшую дистанцию по пересеченной местности в Тульской области.


Орловское Информбюро
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.