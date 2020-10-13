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11:02, 13 октября 2020 года Сотрудница орловской полиции стала победителем в легкоатлетическом забеге на дистанции 10 километров Состязание под названием «Золотой Орёл» объединило порядка ста участников, среди которых были не только орловцы, но и гости из других регионов.





На дистанции 10 километров среди женщин лучшей стала старший лейтенант полиции Кристина Маркина, инструктор группы по работе с личным составом ОБОКПО УМВД России по г. Орлу. Десятикилометровый забег девушка прошла за лучшее среди женщин время – 49 минут 24 секунды, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Это не первая победа Кристины - в феврале этого года она завоевала серебряную медаль в ночной лыжной гонке. Ещё раньше, осенью прошлого года, сотрудница орловской полиции завоевала серебряную медаль на 15-километровой дистанции по трейлраннингу, пройдя сложнейшую дистанцию по пересеченной местности в Тульской области.





Орловское Информбюро



