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11:05, 13 октября 2020 года В Орле полиция с поличным задержала потребителя синтетики Преступление раскрыто при проведении оперативно-профилактической операции.





Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Орлу с поличным задержали жителя областного центра, который бесконтактным способом приобрел запрещенное вещество. У мужчины 1978 года рождения оперативники обнаружили и изъяли два свертка с порошком. Исследование показало, что это – синтетический наркотик массой 0,9 грамма.



Как пояснил гражданин, вещество он приобрел для личного потребления.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Ведется предварительное расследование. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



