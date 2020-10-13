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11:46, 13 октября 2020 года Орловских родителей приглашают в «Виртуальную школу» В Региональном центре оценки качества образования разработали видеоурок, с помощью которого родителей могут попасть в систему.





Родителям предоставят доступ к расписанию и дневнику их детей.

Посмотреть видеоурок можно на канале YouTube.



Все возникающие вопросы ежедневно помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования.



Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79 (доб. 126,127, 131, 134, 137), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



