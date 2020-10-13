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11:46, 13 октября 2020 года
Орловских родителей приглашают в «Виртуальную школу»В Региональном центре оценки качества образования разработали видеоурок, с помощью которого родителей могут попасть в систему.
Родителям предоставят доступ к расписанию и дневнику их детей.
Посмотреть видеоурок можно на канале YouTube.
Все возникающие вопросы ежедневно помогает решать рабочая группа Регионального центра оценки качества образования.
Горячая линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79 (доб. 126,127, 131, 134, 137), сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро