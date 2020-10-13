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11:47, 13 октября 2020 года У всех орловцев сегодня нагреются батареи Осталось пустить тепло в 37 многоквартирных домов.





Завершение подачи теплоносителя в жилой сектор областной столицы состоится в пятый пусковой день. Напомним, тепло в дома орловцев пустили 7 октября, двумя днями раньше начали отапливать школы, детсады, учреждения здравоохранения, – сообщает пресс-служба орловской мэрии.





Артём Ежаков



