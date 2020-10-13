Главная » Новости



11:49, 13 октября 2020 года Учителя орловских выпускников могут узнать о новшествах ГИА Педагогам предлагается ознакомиться с записями вебинаров, посвященных государственной итоговой аттестации 2021 года.





Вебинары были подготовлены Федеральным институтом педагогических измерений. Они содержат актуальные вопросы содержания и основные направления развития КИМов ГИА-2021. С полным списком учебных предметов, по которым доступны вебинары, а также ссылками на них, можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артём Ежаков



